ФОТО | На острове Муху родился хорошенький жеребенок зебры

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Kuvatõmmis / Facebook

На страусиной ферме на острове Муху в прошедшие выходные родился долгожданный жеребенок зебры. Страусиная ферма сообщила на своей странице в Facebook, что к зебрам можно приехать в гости и взять с собой морковку — она им очень нравится!