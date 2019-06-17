17.06.2019, 13:03
ФОТО | На острове Муху родился хорошенький жеребенок зебры
На страусиной ферме на острове Муху в прошедшие выходные родился долгожданный жеребенок зебры. Страусиная ферма сообщила на своей странице в Facebook, что к зебрам можно приехать в гости и взять с собой морковку — она им очень нравится!
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