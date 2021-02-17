17.02.2021, 12:10

ФОТО | На обочине шоссе появилась подозрительная камера измерения скорости

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külmkapp, mis meenutab kiiruskaamerat Foto: Kenno Soo

Ночью в волости Пыхья-Сакала в Вильяндимаа шутники установили у дороги Яска-Выхма "камеру измерения скорости".

При более близком рассмотрении видно, что это покрашенный холодильник, но если ехать со стороны Выхма он действительно очень сильно напоминает камеру измерения скорости.

Неизвестно, чего хотели добиться авторы сего творения — охладить пыл водителей, просто пошутить или же креативно избавиться от холодильника.

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