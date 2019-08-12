12.08.2019, 20:30

ФОТО: На Нарвском шоссе в Таллинне снова пробка! Всему виной по-прежнему Рейди теэ

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rus.delfi.ee
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Galerii: 14 pilti
Foto: Margus Pahv

В связи со строительными работами на этой неделе на отрезке Рейди теэ две полосы соединяются в одну как в направлении из центра города, так и в сторону центра, что вызвало значительные пробки на Нарвском шоссе.

При движении из центра две полосы соединяются в одну на перекрестке Нарвского шоссе и ул. Пронкси, у торгового центра "Черный лебедь" (Нарвское шоссе, 90). Вновь раздваивается дорога после дома номер 100. Там же объединяются и разъединяются полосы и при движении в противоположную сторону.

Строительные работы на данном отрезке дороги будут завершены 17 августа к вечеру. Затем схема движения 2+2 ряда движения будет восстановлена.

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