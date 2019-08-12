ФОТО: На Нарвском шоссе в Таллинне снова пробка! Всему виной по-прежнему Рейди теэ(2)
В связи со строительными работами на этой неделе на отрезке Рейди теэ две полосы соединяются в одну как в направлении из центра города, так и в сторону центра, что вызвало значительные пробки на Нарвском шоссе.
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