ФОТО: На Нарвском шоссе в Таллинне снова пробка! Всему виной по-прежнему Рейди теэ(8)
В связи со строительными работами на этой неделе на отрезке Рейди теэ две полосы соединяются в одну как в направлении из центра города, так и в сторону центра, что вызвало значительные пробки на Нарвском шоссе.
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