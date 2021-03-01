ФОТО | На нарвский ”Танк” нанесли граффити. ”Падшим героям амфетаминовой войны”

Утром 1 марта на нарвском памятнике ”Танк Т-34”, находящемся на месте боев 1944 года, обнаружили сделанную вандалами надпись: ”Падшим героям амфетаминовой войны. 2018”. Злоумышленники пока неизвестны, также как и то, что они имели в виду.
Трафаретное граффити, нанесенное на танк в двух местах, обнаружили нарвские муниципальные работники, поддерживающие порядок на историческом объекте, после чего сообщили о произошедшем в НКО ”Память”, годами обновляющем краску на танке, облагораживающем территорию рядом с ним.
Член НКО Людмила Лобина сказала, что побывала на месте происшествия уже вечером, сделав фотографии.
По поводу случившегося будет подано заявление в полицию, обещает Лобина.
”Хотелось бы надеяться, что вандалов найдут, — говорит Лобина. — Все это очень печально. Особенно то, что это сделали русские люди, судя по всему. О чем там речь я не понимаю… Наркоманы, наверное, какие-то”.
Бывший нарвский сотрудник правоохранительных органов, совсем недавно боровшийся с наркоторговлей, с которым пообщался Delfi, сказал, что надпись вызывает у него недоумение. ”Какие еще амфетаминовые войны? Тем более в 2018 году? Ерунда какая-то”, — заключил он.
Единственный сохранившийся на территории Эстонии танк-памятник находится у дороги, ведущей из Нарвы в Нарва-Йыэсуу — на месте, где 25-26 июля 1944 года силы Ленинградского корпуса под руководством генерала Федюнинского пересекли реку Нарву.
Танк — очень популярная достопримечательность, причем не только среди туристов. Редкая местная свадьба проезжает мимо — молодожены традиционно возлагают к нему цветы, а на дуло привязывают ленточки.
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