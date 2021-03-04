ФОТО | На минный тральщик ВМС Эстонии пришел новый капитан

В четверг, 4 марта, сменился капитан минного тральщика ВМС Эстонии Admiral Cowan. На смену капитану-майору Танелю Кангро, командовавшему экипажем последние девять лет, пришел старший лейтенант Мярт Ууэмаа.
”Горжусь, что мне выпала честь заступить на эту должность. Я знаком с экипажем корабля и поэтому, принимая командование, не беспокоюсь. Благодарю прежнего капитана за службу и надеюсь вскоре выйти в море”, — сказал, заступая в должность, старший лейтенант Мярт Ууэмаа.
Командующий ВМС Эстонии коммодор Юри Саска поблагодарил прежнего капитана за службу и пожелал удачи новому командиру экипажа.
Старший лейтенант Мярт Ууемаа служит в военно-морских силах с 2008 года — начал военную карьеру в качестве военнослужащего срочной службы. Затем окончил Таллиннский технический университет по специальности мехатроника и продолжил обучение на курсах младших офицеров в Королевском военно-морском колледже Великобритании.
Повышал квалификацию в Таллиннском техническом университете — получил степень магистра, — и Латвийском оборонном колледже. Занимал различные должности как на военно-морской базе, так и флоте.
В промежутке с 2011 по 2014 год служил штурманом на тральщике Sakala, в 2017–2020 годы являлся старшим помощником тральщика Admiral Cowan.
Бывший капитан корабля капитан-майор Танель Кангро продолжит службу в центре морских операций военно-морских сил.
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