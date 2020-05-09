ФОТО | На месте снесенной в Ыйсмяэ школы до сих пор пустырь. Будет ли закончено строительство обещанного спортивного центра?

По словам читателя, за последний год он не видел, чтобы на пустыре хоть что-то изменилось.

Вице-мэр Таллинна Эха Вырк пояснила, что сейчас строительство не идет, так как действует чрезвычайное положение. Если бы не сложившаяся ситуация, то строительные работы начались бы в марте, как и было запланировано.

Однако вице-мэр призналась, что строительные работы отстали от графика уже на 6-8 месяцев, как сообщил застройщик. Строительный работы были приостановлены в прошлом году для поиска решения того, как увеличить количество парковочных мест и сохранить зеленую зону.

Заказчик строительных работ на участке бывшей школы — MTÜ Korvpalliklubi Tallinn, чей руководитель Евгений Гурьянов подтвердил, что клуб разделяет волнение местных жителей, так как входящие в клуб дети и их родители преимущественно живут в Ыйсмяэ.

Гурьянов отметил, что сожалеет о паузе в строительстве, но на участке по-прежнему запланировано строительство спортивного центра.

"Люди, которые воплощают в жизнь данный проект, сами выросли в Ыйсмяэ и до сих пор связаны с этим микрорайоном и районом Хааберсти. со своей стороны просим у жителей Ыйсмяэ еще терпения. В ответ они получат замечательное место для занятий спортом и проведения свободного времени", — сказал он