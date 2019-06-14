14.06.2019, 15:59

ФОТО: На Мемориале жертвам коммунизма почтили память депортированных 78 лет назад людей

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rus.delfi.ee
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Kommunismiohvrite memoriaalis mälestati juuniküüditamise ohvreid Foto: Rauno Volmar

78 лет назад в Эстонии прошла июньская депортация. В 1941 году из Эстонии в Сибирь депортировали более 10 000 человек.

Сейчас считается что во время июньской депортации из Эстонии сослали 10 000 человек. В результате депортации погибли более 6000 человек.

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