14.06.2019, 15:59
ФОТО: На Мемориале жертвам коммунизма почтили память депортированных 78 лет назад людей(8)
78 лет назад в Эстонии прошла июньская депортация. В 1941 году из Эстонии в Сибирь депортировали более 10 000 человек.
78 лет назад в Эстонии прошла июньская депортация. В 1941 году из Эстонии в Сибирь депортировали более 10 000 человек.
Сейчас считается что во время июньской депортации из Эстонии сослали 10 000 человек. В результате депортации погибли более 6000 человек.
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