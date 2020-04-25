ФОТО | На легендарном заводе Вольта стали делать защитные средства — первую партию подарили больницам и домам призрения

Руководитель технического отдела Вольта Мадис Рейвики сказал, что их изделия подходят как медицинским работникам, так и кассирам, кулерам и охранникам. Экраны многоразовые. Завод может производить до 3000 штук в день или 90 000 в месяц. При высоком спросе можно увеличить производительность до 130 000 в день.

По словам ортопеда PERH Рауля Парику, так как маски не защищают глаза, то дополнительные средства как на фото помогут защитить все лицо.

Они весят 45 грамм, такой легкий вес позволяет носить экран целый день. Его легко снимать и чистить. Сама конструкция состоит из трех частей и за разбирается за 30 секунд. Его можно носить с маской и респиратором.

Учреждения, куда уже доставили продукцию завода Вольта в качестве подарка, то есть совершенно бесплатно: Tallinna Hoolekandekeskus, Lääne-Tallinna Keskhaigla, Eesti Sünnitusmajade Toetusfond, Viljandi haigla, Saaremaa Kriisikeskus, Rapla Hooldekeskus, Rakvere Haigla, Valga Haigla, Ida-Viru Keskhaigla, Tartu Hooldekodu, Pärnu Haigla Hooldekodu, Võru hooldekodu Pihlakobar ja Tallinna Linnatransport.

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(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Важные телефонные номера: 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный) 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный) 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа) 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)

Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания .

. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

и . После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции . Читайте больше на странице МИД!

. Читайте больше на странице МИД! Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!