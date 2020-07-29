ФОТО | На Лаагна теэ в час пик возникла гигантская пробка в сторону Ласнамяэ

"На Лаагна теэ произошло ДТП, в котором не было пострадавших, но водители не могли самостоятельно прийти к соглашению и для выяснения виновника ДТП требовалась помощь полиции", - сообщили RusDelfi из полиции.

К 18.45 пробка в основном рассосалась.

Полиция отмечает, что на данном участке из-за ремонтных ремонт пропускная способность ниже обычного, поэтому водителям рекомендуется, по возможности (особенно в часы пик), выбирать альтернативный маршрут.