29.07.2020, 17:17

ФОТО | На Лаагна теэ в час пик возникла гигантская пробка в сторону Ласнамяэ

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К 18.45 пробка рассосалась
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ФОТО | На Лаагна теэ в час пик возникла гигантская пробка в сторону Ласнамяэ
Фото читателя

В среду в вечерний час пик в столичном районе Ласнамяэ на Лаагна теэ образовалась огромная автомобильная пробка в направлении из центра города.

"На Лаагна теэ произошло ДТП, в котором не было пострадавших, но водители не могли самостоятельно прийти к соглашению и для выяснения виновника ДТП требовалась помощь полиции", - сообщили RusDelfi из полиции.

К 18.45 пробка в основном рассосалась.

Полиция отмечает, что на данном участке из-за ремонтных ремонт пропускная способность ниже обычного, поэтому водителям рекомендуется, по возможности (особенно в часы пик), выбирать альтернативный маршрут.

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