29.07.2020, 17:17
ФОТО | На Лаагна теэ в час пик возникла гигантская пробка в сторону Ласнамяэ(37)
К 18.45 пробка рассосалась
В среду в вечерний час пик в столичном районе Ласнамяэ на Лаагна теэ образовалась огромная автомобильная пробка в направлении из центра города.
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