ФОТО | На Лаагна теэ гигантская пробка в сторону Ласнамяэ

Читатели RusDelfi передают, что в "канаве" образовалась огромная пробка в сторону Мустакиви.
Читатели RusDelfi передают, что в "канаве" образовалась огромная пробка в сторону Мустакиви.
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