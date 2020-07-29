29.07.2020, 17:17

ФОТО | На Лаагна теэ гигантская пробка в сторону Ласнамяэ

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ФОТО | На Лаагна теэ гигантская пробка в сторону Ласнамяэ
Фото читателя

Читатели RusDelfi передают, что в "канаве" образовалась огромная пробка в сторону Мустакиви.

По неподтвержденной информации, произошла авария на мосту Варраку.

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