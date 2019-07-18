18.07.2019, 13:23
ФОТО: На Лаагна теэ автомобиль перевернулся на крышу. К счастью, это всего лишь съемки фильма!(13)
Съемки фильма Кристофера Нолана на Лаагна теэ продолжаются. Сегодня фотографу Delfi посчастливилось лицезреть нечто вроде погони, в результате которой один из автомобилей перевернулся на крышу.
Звери или мутанты? Кто обитает в лесах Чернобыля — 10 фото
Шанса нет? Валуев на грани смерти?
Скрывают правду: как правильно заряжать свой смартфон
«Не убивай, я же люблю тебя»: страшная история хоккеиста СКА