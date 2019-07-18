ФОТО: На Лаагна теэ автомобиль BMW перевернулся на крышу. К счастью, это всего лишь съемки фильма!

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Съемки фильма Кристофера Нолана на Лаагна теэ продолжаются. Сегодня фотографу Delfi посчастливилось лицезреть нечто вроде погони, в результате которой один из автомобилей перевернулся на крышу.