10.10.2020, 13:36
ФОТО | На конгрессе Eesti 200 председателем партии переизберут Кристину Каллас(1)
Сегодня с 12 до 16 часов партия Eesti 200 проводит конгресс, где председателя партии Кристину Каллас изберут еще на один срок.
Сегодня с 12 до 16 часов партия Eesti 200 проводит конгресс, где председателя партии Кристину Каллас изберут еще на один срок.
На конгрессе пройдут выборы председателя и нового руководства партии, примут новую программу и устав партии.
На должность председателя партии претендует действующий председатель Кристина Каллас, которая руководит партией с момента ее создания в ноябре 2018 года. Других кандидатов на пост председателя партии нет. В руководство баллотируются 15 человек.
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