ФОТО | На конгрессе Eesti 200 председателем партии переизберут Кристину Каллас

На конгрессе пройдут выборы председателя и нового руководства партии, примут новую программу и устав партии.

На должность председателя партии претендует действующий председатель Кристина Каллас, которая руководит партией с момента ее создания в ноябре 2018 года. Других кандидатов на пост председателя партии нет. В руководство баллотируются 15 человек.

Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.