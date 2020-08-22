ФОТО | На конгрессе Центристской партии присутствовала и бизнесвуман, чье пожертвование в 50 000 евро расследует прокуратура

В первом квартале 2020 года предприниматель из Тарту Яна-Хелен Юхасте сделала Центристской партии пожертвованием в размере 50 000 евро. Когда об этом стало известно, Юхасте заявила, что это деньги ее бывшего мужа.

Однако 6 июня Eesti Ekspress написала, что реальным источником этих денег является предприниматель Мартин Кюннап, имеющий в Таллинне серьезные коммерческие интересы. Кроме того, у него сейчас идет тяжба с городом Таллинном на миллионы евро из-за системы отвода ливневых вод на участке Таллиннского ипподрома.

Центристская партия решила вернуть пожертвование, так как "в связи с ним возникло слишком много вопросов, оставшихся без ответа".

Чтобы установить происхождение пожертвованных денег и мотивы совершения пожертвования, прокуратура начала уголовное делопроизводство.

Уголовное делопроизводство начато, чтобы расследовать, сделала ли Яна-Хелен Юхасте осознанно Центристской партии запрещенное пожертвование. По первоначальным данным, касающаяся Юхасте информация — в том числе информация о ее официальных доходах — дает причину сомневаться в происхождении денег. Только в уголовном делопроизводстве можно выяснить, пожертвовала ли Юхасте Центристской партии свои или еще чьи-то деньги и каково точное происхождение денег.

Подозрение никому не предъявлено. В уголовном делопроизводстве проверят, пожертвовала ли Юхасте осознанно Центристской партии деньги кого-то другого. Если в ходе следствия выяснится, что это было так, следователям придется выяснить и то, знала ли партия о реальном происхождении денег и есть ли основание подозревать партию в преступлении — получении запрещенного пожертвования.