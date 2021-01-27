ФОТО | На кладбище Рахумяэ отметили Международный день памяти жертв Холокоста

"Холокост - это трагическая страница истории, как для Эстонии, так и для всего мира. Сегодня, в Международный день памяти жертв Холокоста мы вспоминаем об этом. Вспоминаем для того, чтобы этот урок истории никогда не повторился, - сказала министр образования и науки Лийна Керсна в своей речи. - Преступления против человечества не имеют оправданий, и нам нельзя о них забывать".

На церемонии выступили с речами и возложили венки председатель Еврейской общины Эстонии Алла Якобсон, глава дипломатического корпуса и посол Великобритании Тереза Баббер, военный атташе Польши Анджей Дилонг и посол Израиля Хагит Бен-Яаков. Молитву прочитал главный раввин Эстонии Шмуэль Кот.

В Эстонии Международный день памяти жертв холокоста отмечается с 2003 года. Мероприятия, посвященные 76-летию освобождения Освенцим организует министерство образования и науки совместно с Еврейской общиной Эстонии, делегацией Международного альянса в память о Холокосте и Эстонским институтом исторической памяти.

Министерство образования и науки