17.11.2019, 17:10
ФОТО: На гала-вечер Silverspoon собрались все сливки общества во главе с президентом Кальюлайд
В субботу вечером в Летной гавани прошел гала-вечер Silverspoon, на котором получили награды лучшие деятели, продвигающие в Эстонии культуру питания. Среди нарядно одетых гостей была и президент Керсти Кальюлайд.
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