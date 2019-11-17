17.11.2019, 17:10
ФОТО: На гала-вечер Silverspoon собрались все сливки общества во главе с президентом Кальюлайд
В субботу вечером в Летной гавани прошел гала-вечер Silverspoon, на котором получили награды лучшие деятели, продвигающие в Эстонии культуру питания. Среди нарядно одетых гостей была и президент Керсти Кальюлайд.
Кем оказалась мама убитой в Петербурге студентки
Раскрыты планы Соколова после убийства аспирантки
"Распутин в юбке": обман целительницы Джуны и не только
Тайна смерти Александра Македонского разгадана