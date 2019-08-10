ФОТО: На Фестивале мнений прошли дебаты между лидерами партий. Кая Каллас не пришла

Так как в дебатах могут принять участие лишь председатели партий, то реформисты не могли послать на них другого человека, и самая крупная партия оппозиции была ни кем не представлена.

Вместе с Сааром в дебатах приняли участие Юри Ратас (Центристская партия), Март Хельме (EKRE) и Хелир-Валдор Сеэдер (Isamaa).