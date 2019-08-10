10.08.2019, 21:19
ФОТО: На Фестивале мнений прошли дебаты между лидерами партий. Кая Каллас не пришла
Фестиваль мнений завершают дебаты между председателями парламентских партий. Однако оппозицию на дебатах представлял только Индрек Саар, лидер соцдемов, так как председатель Партии реформ Кая Каллас на дебатах не появилась.
Так как в дебатах могут принять участие лишь председатели партий, то реформисты не могли послать на них другого человека, и самая крупная партия оппозиции была ни кем не представлена.
Вместе с Сааром в дебатах приняли участие Юри Ратас (Центристская партия), Март Хельме (EKRE) и Хелир-Валдор Сеэдер (Isamaa).
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