ФОТО | На эстонской ярмарке продавали портреты Сталина и Гитлера, кружки со свастикой и флагом ЭССР. Как отреагировала полиция?

Это было семейное мероприятие под открытым небом — любители раритетных вещей могли купить значки, ложки, советские плакаты. Особое внимание привлекла лавка с кружками, на которых изображены герб Третьего рейха и флаг советской Эстонии (первое фото). ”Хороший подарок за небольшие деньги” — слоган лавки, на которую обратили внимание пользователи социальных сетей.

RusDelfi спросил у главного организатора рынка в Алатскиви Айгне Таска, считает ли она допустимым продажу товаров с подобной символикой на семейном мероприятии. ”Конечно, это ненормально. Мы не сторонники нацизма. Тот, кто это заметил, мог бы сообщить об этом нам или полиции. Извините”, — ответила она.

Самое интересное, что полиция ничего бы не смогла сделать. Как заявили RusDelfi в пресс-службе Департамента полиции и погранохраны, продажа товаров с символикой как на фото — не запрещена в Эстонии.

На выставке были и другие товары, которые могли бы заинтересовать любителей как просто истории, так и самого Иосифа Сталина.

Товарищ Сталин

В Эстонии нет запрета на нацистскую или коммунистическую символику. Например, на доме возле Тартуского шоссе красуется советская звезда, советский герб присутствует в оформлении зала Центра русской культуры в Таллинне. И даже на реновированном рынке Балтийского вокзала можно встретить муляж солдата со свастикой на предплечье.

Министерство юстиции уже давно занимается этой темой. Чиновники не скрывают желания дополнить закон, чтобы окончательно запретить символику тоталитарных режимов. Но пока этот вопрос стоит на месте.

К слову, в Германии запрещены изображения свастики или знаки отличия СС, а также соответствующие приветствия. Продажа и демонстрация — уголовно наказуемы. По понятным причинам, там самые строгие законы о нацистской символике.

Картины с Гитлером тоже были