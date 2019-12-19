ФОТО | На берегу пруда Ыйсмяэ открывается новая световая инсталляция

По словам старейшины Хааберсти Андре Ханимяги, управа стала больше обращать внимание на украшение района и рождественское освещение. ”Ангелы на берегу пруда — это первый шаг, чтобы сделать Хааберсти ещё более красивым и привлекательным для жителей и гостей района”, — сказал старейшина.

Ханимяги добавил, что зона возле пруда Вяйке-Ыйсмяэ — жемчужина района, которая стала местом притяжения для проведения досуга и различных мероприятий. ”Новая световая инсталляция установлена с целью сделать округу пруда ещё более светлой и яркой во время праздников, даже несмотря на то, что погода стоит совсем не рождественская. Надеюсь, что жители будут бережно обращаться с инсталляцией и она будет радовать нас не один сезон”, — продолжил Ханимяги.

Старейшина пригласил всех сделать возле световой инсталляции фотографии и поделиться снимками в социальных сетях с хэштегом #Haabersti. Среди всех разместивших фотографии в новом году управа разыграет сувениры.

На открытии световой инсталляции управа предлагает глег и пряные печенья.