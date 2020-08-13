ФОТО | На берег центрального пляжа Пярну вышла гигантская "рыба-мусор"

Скульптура заполнена самыми распространенными отходами, которые оставляют после себя отдыхающие на пярнуском пляже.

Появление "рыбы-мусора" - продолжение ежегодной летней информационной кампании "Береги море!", которую проводит Pernova и с помощью которой привлекается внимание к связанным с Балтийским морем экологическим проблемам.

Десятиметровая скульптура, изготовленная из металлической сетки предприятиемMetallitöökoda, весит 2,5 тонны. Скульптура снабжена тематической справочной информацией.

Мусорная рыба будет жить на пляже до осени.