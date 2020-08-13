ФОТО | На берег центрального пляжа Пярну вышла гигантская "рыба-мусор"

По инициативе Дома природы Pernova на центральном пляже Пярну в четверг утром была установлена скульптура в виде рыбы, носящая имя Мусорная рыба (Prügikala).
Скульптура заполнена самыми распространенными отходами, которые оставляют после себя отдыхающие на пярнуском пляже.
Появление "рыбы-мусора" - продолжение ежегодной летней информационной кампании "Береги море!", которую проводит Pernova и с помощью которой привлекается внимание к связанным с Балтийским морем экологическим проблемам.
Десятиметровая скульптура, изготовленная из металлической сетки предприятиемMetallitöökoda, весит 2,5 тонны. Скульптура снабжена тематической справочной информацией.
Мусорная рыба будет жить на пляже до осени.
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