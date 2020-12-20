ФОТО | На базу в Мали прибыло новое эстонское подразделение

”Хочу поблагодарить прежний контингент за гладкую передачу задач. Желаю безопасного полета домой, спокойного рождества и замечательной встречи нового года. Наслаждайтесь возможностью побыть с семьей”, — сказал новый командующий эстонским контингентом майор Вячеслав Сенин.

Эстония принимает участие в контртеррористической операции в Мали по приглашению Франции. ”Сотрудничая с союзниками, мы обеспечиваем безопасность не только местных жителей, но еще Европы и Эстонии”, — пояснил майор Сенин.

Эстонский контингент состоит из тылового элемента и боевого ядра — пехотного взвода BKN-08 Estpla. Подразделение достигло первичной боеготовности и приступит к выполнению основных задач спустя несколько дней.

”Мы ходили в патруль с прежним взводом трижды, что позволило получить великолепное представление о нашей зоне ответственности и местности. Все командиры отделений уже принимали участие в операции „Бархан” — это обстоятельство помогло вникнуть в суть дел”, — рассказал заместитель командира BKN-08 Estpla младший фельдфебель Янек Пент.

Эстонский контингент расквартирован на побережье реки Нигер на военной базе в городе Гао, где служит 1500 военнослужащих из разных стран. В рамках операции ”Бархан” эстонское подразделение отвечает за патрулирование в своей зоне ответственности, охрану базы и готовности выставить отряд быстрого реагирования.

Операция ”Бархан” — операция французских вооруженных сил в Мали, Чаде, Буркина-Фасо, Мавритании и Нигере против исламских террористических группировок в этих странах. Она направлена на обеспечение стабильности в регионе и решению сопутствующих проблем, таких как предупреждение терроризма и нелегальной миграции в Европу.

Вячеслав Сенин mil.ee