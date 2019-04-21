ФОТО: На базе Эмари приземлились пять британских военных вертолетов

На прошлых выходных на базе Эмари приземлились четыре британских вертолета многоцелевого назначения AW159 Wildcat. По словам майора Арво Йыэсалу, как и в прошлом году, прибывшие в Эстонию вертолеты — это вклад Соединенного королевства в укрепление присутствия союзников в Эстонии. По заверению Йыэсалу, экипажи со своей стороны сделают все возможное, чтобы минимально мешать жителям города.

Он сказал, что как Wildcat, так и Apache будут оказывать летную поддержку наземным подразделениям на ”Весеннем шторме”. Wildcat кроме этого сможет совершать разведывательные полеты.

”Угроза из России очень вероятна”, — объяснил маневр глава Минобороны Британии Гэвин Уильямсон. Он также добавил, что перемещение Apache ”жизненно важно”, и многие страны его приветствовали, писала ранее Лента.

Помимо вертолетов, Великобритания направила в Прибалтику дополнительно 110 военнослужащих. Общая численность британских войск там теперь составляет около 1000 человек.