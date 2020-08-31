ФОТО | На авиабазе Эмари приступили к службе немецкие летчики
В понедельник на авиабазе в Эмари состоялась церемония передачи службы по охране воздушных рубежей стран Балтии от французских ВВС немецким летчикам.
В понедельник на авиабазе в Эмари состоялась церемония передачи службы по охране воздушных рубежей стран Балтии от французских ВВС немецким летчикам.
Министр обороны Эстонии Юри Луйк поблагодарил союзников за участие в охране неба над странами Балтии и отметил, что предстоящие месяцы, учитывая российскую активность в воздушном пространстве региона, будут рабочими.
Немецкие военные пилоты будут обеспечивать безопасность воздушной границы НАТО предстоящие восемь месяцев.
К службе в Эстонии приступила 71-й тактическая немецкая эскадрилья, которая постоянно базируется на авиабазе Виттмундхафен. Германия уже шесть раз участвовала в миссии по охране воздушных рубежей стран Балтии.
Второе воздушное подразделение НАТО по охране воздушного пространства Эстонии, Латвии и Литвы, базируется в литовском Шауляе. 8 сентября там на службу заступит итальянская эскадрилья, которая сменит немцев.
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