ФОТО | На авиабазе Эмари приступили к службе немецкие летчики

Министр обороны Эстонии Юри Луйк поблагодарил союзников за участие в охране неба над странами Балтии и отметил, что предстоящие месяцы, учитывая российскую активность в воздушном пространстве региона, будут рабочими.

Немецкие военные пилоты будут обеспечивать безопасность воздушной границы НАТО предстоящие восемь месяцев.

К службе в Эстонии приступила 71-й тактическая немецкая эскадрилья, которая постоянно базируется на авиабазе Виттмундхафен. Германия уже шесть раз участвовала в миссии по охране воздушных рубежей стран Балтии.

Второе воздушное подразделение НАТО по охране воздушного пространства Эстонии, Латвии и Литвы, базируется в литовском Шауляе. 8 сентября там на службу заступит итальянская эскадрилья, которая сменит немцев.