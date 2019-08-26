ФОТО: На акцию в поддержку Юри Ратаса вышли руководители столичных районов

Очень заметен был вооруженный мегафоном старейшина Кристийне Яанус Рийбе. Пыхья-Таллинн и Хааберсти представляли заместители старейшин Юлиана Юрченко и Олег Силянов соответственно. Присутствовал и руководитель администрации Хааберсти Андре Ханимяги.

Из известных центристов можно было заметить депутатов парламента Марию Юфереву-Скуратовски и Тыниса Мёлдера, а также министра социальной защиты Танеля Кийка.

Центристская партия созвала сегодня на митинг своих членов под лозунгом "Нашего премьер-министра атакуют! На помощь!"