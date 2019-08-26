ФОТО: На акцию в поддержку Юри Ратаса вышли руководители столичных районов

Центристская партия провела сегодня на Тоомпеа перед зданием парламента акцию в поддержку премьер-министра Юри Ратаса. В митинге приняли участие и ряд старейшин частей Таллинна. Мероприятие началось в 8.45, поэтому не исключено, что кто-то из них мог опоздать на работу.
Очень заметен был вооруженный мегафоном старейшина Кристийне Яанус Рийбе. Пыхья-Таллинн и Хааберсти представляли заместители старейшин Юлиана Юрченко и Олег Силянов соответственно. Присутствовал и руководитель администрации Хааберсти Андре Ханимяги.
Из известных центристов можно было заметить депутатов парламента Марию Юфереву-Скуратовски и Тыниса Мёлдера, а также министра социальной защиты Танеля Кийка.
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