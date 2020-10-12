ФОТО | "Мы все обязаны как можно скорее остановить это!" В Таллинне прошел марш мира в поддержку Нагорного Карабаха

27 сентября начался военный конфликт между Азербайджаном и Арцахом (Нагорный Карабах) с Арменией. Война в Нагорном Карабахе продолжается уже 16 дней, в результате чего обе стороны уже понесли большие потери.

"Цель данной акции — установление мира в регионе. Мы призываем остановить терроризм и военные преступления против армян, живущих в Нагорном Карабахе, которые в данный момент борются за свое право на жизнь на своей исторической земле, за право на самоопределение. Мирным маршем мы призываем людей всего мира к более активным действиям", — пишет армянская община.

"Силы обороны Арцаха принимают все необходимые меры обороны. Армяне ведут борьбу с международным терроризмом за само свое существование. Только международное признание Арцаха может предотвратить уничтожение маленькой нации, поскольку тогда вступят в силу правовые механизмы, необходимые для стабилизации ситуации. А пока, 16-й день подряд, юноши в возрасте 18-20 лет гибнут на войне во имя мира вместо того, чтобы наслаждаться жизнью. Они умирают, защищая Родину.

Мы все обязаны как можно скорее остановить это! Мы не хотим потерь ни с одной стороны. Мы хотим мира", — говорит армянская община.

Foto: Vitali Bestsastnõi, Delfi





Foto: Vitali Bestsastnõi, Delfi