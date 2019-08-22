ФОТО: "Мы оба повели себя несколько эмоционально". Министр Март Хельме и глава полиции Эльмар Вахер помирились

"Сегодня в восемь часов утра мы встретились с Эльмаром Вахером, побеседовали полчаса, подвели итог конфликту, который возник между нами. Пришли к мнению, что мы оба, возможно, в какой-то момент повели себя несколько эмоционально. Подвели черту. Перед нам стоят большие задачи", — передает rus.err.ee слова Хельме.

"Нам нужно обустроить границу, создать резерв внутренней обороны. У нас целый ряд других тем, относящихся к компетенции Департамента полиции и погранохраны — укрепление погранохраны, миграция. Поэтому у нас нет очень много места для маневра, и мы решили, что поставим в этом точку, пожмем руки и будем вместе работать дальше", — добавил глава МВД.

Вахер подчеркнул, что для полиции очень важна спокойная рабочая обстановка: "Работа полицейского предполагает, что он не боится принимать собственные решения, планировать свои дальнейшие действия. Для главы Департамента полиции и погранохраны бюджет — это всегда один из инструментов для работы. МВД запросило, а мы предоставили со своей стороны информацию о том, где мы видим возможности сэкономить. Эти дискуссии начнутся лишь осенью".

"Мы поговорили начистоту, поговорили очень откровенно", — сказал министр, добавив, что в пятницу он отправится с гендиректором полиции в совместную поездку для инспектирования восточной границы.