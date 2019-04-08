ФОТО: "Мы нашли равновесие". Центристы, EKRE и Isamaa подписали коалиционный договор

Ратас отметил, что коалиционный договор должен быть гибким, поскольку существуют ситуации, которые невозможно спрогнозировать. Хелир-Валдор Сеэдер также отметил, что в коалиционном договоре прописано не все, чтобы правительство и коалиция ”могли реагировать на ситуации, которые могут случиться в жизни”.
”Может быть, действительно, в некоторых местах этот договор слишком общий, но это оставляет возможность реагировать на реальную жизнь”, — сказал Сеэрер.
Политики сказали, что, помимо того, что оказалось прописано в договоре, были заключены и другие договоренности. Помимо прочего, к договору не была приложена т. н. ”таблица Excel”, отображающая финансовый эквивалент данных обещаний, так как это будет сделано на переговорах по бюджетной стратегии в мае.
Что касается миграционного пакта ООН, то правительство намерено направить в организацию сообщение с вопросом, действительно ли никаких обязательств этот документ не налагает.
Журналисты спросили Ратаса и о договоре с Единой Россией и отношении к нему EKRE. "Этот договор устарел, он больше не действует”, — отметил он.