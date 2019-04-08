ФОТО: "Мы нашли равновесие". Центристы, EKRE и Isamaa подписали коалиционный договор

Официально президент сделала предложение сформировать правительство Кае Каллас, но EKREIKE уверенным курсом движется к формированию коалиции. Договор был утвержден и министерские портфели распределены.

После подписания договора состоялась пресс-конференция.

На пресс-конференции лидеры трех партий отметили, что, несмотря на то, что переговоры выдались сложными, им удалось найти равновесие. Март Хельме сказал, что это не сколько коалиционный договор, сколько свод политических деклараций. ”Это свод политических деклараций. Каким образом будут достигнуты эти цели, это уже рабочий вопрос. Да, EKRE говорит о своих ”золотых ключиках” в вопросах референдума. Мы очень хорошо понимаем, что этих целей по части народного голосования в этом созыве мы достичь не можем. Но это и неважно, так как впервые с момента восстановления независимости народ сможет участвовать в диалоге. Никаким сумасшедшим и глупцам мы не дадим проводить голосования, но по серьезным вопросам мы можем предоставить такую возможность”, — сказал лидер EKRE.

”Я рад, что мы подписали договор. Для этого нас наделили сильным мандатом состоявшиеся в субботу собрания партий. Если посмотреть на поддержку партий на выборах, то это около 300 000 человек, которые сделали свой выбор. Если смотреть в процентном соотношении, то это более 52%. За три-четыре недели мы пришли к соглашению в довольно сложных вопросах, углубившись в них. Мы нашли равновесие”, — заявил Юри Ратас.