08.04.2019, 13:10

ФОТО: "Мы нашли равновесие". Центристы, EKRE и Isamaa подписали коалиционный договор

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дополнено в 15:00
rus.delfi.ee
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ФОТО: "Мы нашли равновесие". Центристы, EKRE и Isamaa подписали коалиционный договор
Foto: Madis Veltman

Сегодня в Рийгикогу председатели Центристской партии, EKRE и Isamaa и члены фракций подписали документ коалиционного договора, одобренного в субботу советами уполномоченных партий.

Официально президент сделала предложение сформировать правительство Кае Каллас, но EKREIKE уверенным курсом движется к формированию коалиции. Договор был утвержден и министерские портфели распределены.

После подписания договора состоялась пресс-конференция.

На пресс-конференции лидеры трех партий отметили, что, несмотря на то, что переговоры выдались сложными, им удалось найти равновесие. Март Хельме сказал, что это не сколько коалиционный договор, сколько свод политических деклараций. ”Это свод политических деклараций. Каким образом будут достигнуты эти цели, это уже рабочий вопрос. Да, EKRE говорит о своих ”золотых ключиках” в вопросах референдума. Мы очень хорошо понимаем, что этих целей по части народного голосования в этом созыве мы достичь не можем. Но это и неважно, так как впервые с момента восстановления независимости народ сможет участвовать в диалоге. Никаким сумасшедшим и глупцам мы не дадим проводить голосования, но по серьезным вопросам мы можем предоставить такую возможность”, — сказал лидер EKRE.

”Я рад, что мы подписали договор. Для этого нас наделили сильным мандатом состоявшиеся в субботу собрания партий. Если посмотреть на поддержку партий на выборах, то это около 300 000 человек, которые сделали свой выбор. Если смотреть в процентном соотношении, то это более 52%. За три-четыре недели мы пришли к соглашению в довольно сложных вопросах, углубившись в них. Мы нашли равновесие”, — заявил Юри Ратас.

Ратас отметил, что коалиционный договор должен быть гибким, поскольку существуют ситуации, которые невозможно спрогнозировать. Хелир-Валдор Сеэдер также отметил, что в коалиционном договоре прописано не все, чтобы правительство и коалиция ”могли реагировать на ситуации, которые могут случиться в жизни”.

”Может быть, действительно, в некоторых местах этот договор слишком общий, но это оставляет возможность реагировать на реальную жизнь”, — сказал Сеэрер.

Политики сказали, что, помимо того, что оказалось прописано в договоре, были заключены и другие договоренности. Помимо прочего, к договору не была приложена т. н. ”таблица Excel”, отображающая финансовый эквивалент данных обещаний, так как это будет сделано на переговорах по бюджетной стратегии в мае.

Что касается миграционного пакта ООН, то правительство намерено направить в организацию сообщение с вопросом, действительно ли никаких обязательств этот документ не налагает.

Журналисты спросили Ратаса и о договоре с Единой Россией и отношении к нему EKRE. "Этот договор устарел, он больше не действует”, — отметил он.

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