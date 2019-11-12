ФОТО: Мужчин, которые помогли поезду во время шторма, премировали новыми мотопилами

Как мы писали в конце октября, из-за поваленных штормом деревьев поезду Таллинн-Койдула пришлось останавливаться более десяти раз. Тем не менее, состав благополучно прибыл на место, и все благодаря четырем мужчинам, которые не раздумывая бросились на помощь попавшим в беду людям.



Eesti Raudtee



Как сказал тогда руководитель отдела безопасности железной дороги Мариус Куппер, подобный случай в его более чем 20-летней практике первый. ”Никто не смотрел, сколько время и какая на улице погода. Они просто поспешили на помощь, чтобы помочь. Это очень трогательно”, — отметил он. Он добавил, что специальные бригады вчера тоже работали, но нагрузка была очень большая, так что на оказание помощи этому конкретному поезду ушло бы намного больше времени.