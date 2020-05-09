ФОТО | Мустамяэ ликвидирует ветхие строения — советские лазилки и песочницы

Работы были проведены на 28 объектах.

”В Мустамяэ по состоянию на сегодняшний день насчитывается свыше 50 современных игровых площадок, работы по их обслуживанию — чистка песка, подвоз песка, уборочные работы и т. д. — находятся на финишной прямой”, — подтверждает старейшина района Лаури Лаатс.

”Крупные работы, такие как замена частей аттракционов игровой площадки, добавление новых элементов и т. д., мы запланировали завершить к началу июня. За последние 2,5 года мы построили в Мустамяэ свыше 15 игровых площадок. Мы поставили своей целью сделать так, чтобы у детей была игровая площадка максимально в радиусе 300 м от дома. Это очень разумно, и эту работу мы и продолжим", — сказал он.

Лаатс отметил, что сейчас в стадии проектирования находится несколько новых игровых площадок. Речь идет о 7 игровых площадках в парке Мянни, площадках на Акадеэмиа теэ, 30a и Акадеэмиа теэ, 54.

Foto: Mustamäe linnaosavalitsus