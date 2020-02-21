ФОТО: Может убить вас и ваших детей! Чиновники предупреждают жителей Эстонии о ядовитом растении

Растение называется вёс обыкновенный.

”Все растение ядовито, особенно корни. Это действительно опасно! Для того, чтобы получить отравление, опасное для жизни, взрослому хватит всего половины грамма свежего корня. Смертельная доза для детей в несколько раз меньше”, — предупреждает управа.

В сообщении написано, что при подозрении на отравление следует незамедлительно позвонить в скорую и вызвать рвоту, после чего выпить много жидкости. В случае остановки дыхания — сделать искусственное дыхание вплоть до приезда квалифицированной помощи.

Почему управа опубликовала сообщение именно сейчас, пока неизвестно.

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