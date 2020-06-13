ФОТО | Мотоциклисты устроили заезд в память о жертвах стрельбы в Лихула

В память о погибших в трагедии Вирготе и Юлле поставят свечи, и затем состоится поминальный заезд с заправки Olerex в родные места Виргота.

Мотоциклисты проедут в память Виргота и завтра, когда состоится и поминальная служба. Заезд начнут рано утром из Кохила и прибудут к полудню в Сангасте.

Все подробности стрельбы в Лихула читайте ЗДЕСЬ.

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