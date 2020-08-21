21.08.2020, 14:10
ФОТО | Мошенники вновь рассылают письма от имени Департамента здоровья
Мошенники вновь рассылают письма от имени Департамента здоровья Эстонии.
Мошенники вновь рассылают письма от имени Департамента здоровья Эстонии.
В письме человека просят заполнить форму для якобы получения бесплатных средств индивидуальной защиты.
Департамент государственной инфосистемы просит всех, кто получил или получит подобного рода письмо, перенаправить его на адрес cert@cert.ee.
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