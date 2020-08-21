21.08.2020, 14:10

ФОТО | Мошенники вновь рассылают письма от имени Департамента здоровья


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ФОТО | Мошенники вновь рассылают письма от имени Департамента здоровья
Lugeja foto

Мошенники вновь рассылают письма от имени Департамента здоровья Эстонии.

В письме человека просят заполнить форму для якобы получения бесплатных средств индивидуальной защиты.

Департамент государственной инфосистемы просит всех, кто получил или получит подобного рода письмо, перенаправить его на адрес cert@cert.ee.

Lugeja foto
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