23.01.2021, 19:54
ФОТО | "Моржи", красавица в бикини и полицейская машина: парад снеговиков поражает воображение
В Вяэтса уже пятый год подряд состоялся парад снеговиков.
В Вяэтса уже пятый год подряд состоялся парад снеговиков.
Сколько всего фигур построили, еще немного рано говорить, но в этом году бросилось в глаза то, что традиционных снеговиков было меньше, чем фантазийных снежных фигур. Среди строителей также было замечено много взрослых.
Выросший на краю пешеходно-велосипедной дорожки между Вяэтса и Реопалу парад снеговиков, очевидно, простоит некоторое время, потому что в ближайшие дни снова придут морозы, и есть надежда, что построенное сегодня сразу не растает. Причин приехать в Центральную Эстонию посмотреть все это навалом, потому что фантазия людей безгранична.
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