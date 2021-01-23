23.01.2021, 19:54

ФОТО | "Моржи", красавица в бикини и полицейская машина: парад снеговиков поражает воображение


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Lumememmede paraad Väätsal Foto: Kaspar Pokk

В Вяэтса уже пятый год подряд состоялся парад снеговиков.

Сколько всего фигур построили, еще немного рано говорить, но в этом году бросилось в глаза то, что традиционных снеговиков было меньше, чем фантазийных снежных фигур. Среди строителей также было замечено много взрослых.

Выросший на краю пешеходно-велосипедной дорожки между Вяэтса и Реопалу парад снеговиков, очевидно, простоит некоторое время, потому что в ближайшие дни снова придут морозы, и есть надежда, что построенное сегодня сразу не растает. Причин приехать в Центральную Эстонию посмотреть все это навалом, потому что фантазия людей безгранична.

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