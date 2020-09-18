18.09.2020, 14:18

ФОТО | "Море начинается здесь!" Президент Кальюлайд собирала окурки в Пярну

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ФОТО | "Море начинается здесь!" Президент Кальюлайд собирала окурки в Пярну
Foto: www.facebook.com/KerstiKaljulaid/

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд опубликовала на своей странице в Facebook фотографии, на которых она помогает собирать окурки на улицах Пярну в рамках кампании "Море начинается здесь".

"То, какое количество окурков можно найти на улице всего за 15 минут — причем сначала казалось, что улицы ведь совсем чистые!, — просто ужасно. Мы внесли свой маленький вклад в то, чтобы сделать мир чище. Окурки становятся самой большой мусорной проблемой в мире. Это отравляет морских животных и воду и в конце концов попадает в виде микропластика обратно на наш обеденный стол. Море начинается здесь!" — написала президент.

See, millise portsu konisid leiab tänavalt pelgalt 15 minutiga - kusjuures alguses tundus, et tänavad on ju täitsa...

Опубликовано Kersti Kaljulaid Четверг, 17 сентября 2020 г.
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