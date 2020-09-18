ФОТО | "Море начинается здесь!" Президент Кальюлайд собирала окурки в Пярну

Президент ЭстонииКерсти Кальюлайд опубликовала на своей странице в Facebook фотографии, на которых она помогает собирать окурки на улицах Пярну в рамках кампании "Море начинается здесь".
"То, какое количество окурков можно найти на улице всего за 15 минут — причем сначала казалось, что улицы ведь совсем чистые!, — просто ужасно. Мы внесли свой маленький вклад в то, чтобы сделать мир чище. Окурки становятся самой большой мусорной проблемой в мире. Это отравляет морских животных и воду и в конце концов попадает в виде микропластика обратно на наш обеденный стол. Море начинается здесь!" — написала президент.
See, millise portsu konisid leiab tänavalt pelgalt 15 minutiga - kusjuures alguses tundus, et tänavad on ju täitsa...
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