20.07.2019, 17:25
ФОТО | Монастырь, пивоварня и не только: смотрите, как проходит день открытых дверей на эстонских хуторах
20 и 21 июля открывают двери для всех интересующихся сотни хуторов по всей Эстонии. Смотрите фото!
20 и 21 июля открывают двери для всех интересующихся сотни хуторов по всей Эстонии. Смотрите фото!
Скит Святого Иоанна Предтечи на Сааремаа:
Пивоварня Пихтла:
Хутор Сепа:
Хутор Пулга:
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