ФОТО | Монастырь, пивоварня и не только: смотрите, как проходит день открытых дверей на эстонских хуторах

rus.delfi.ee EST

Foto: Bianca Mikovitš

20 и 21 июля открывают двери для всех интересующихся сотни хуторов по всей Эстонии. Смотрите фото!