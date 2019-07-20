20.07.2019, 17:25

ФОТО | Монастырь, пивоварня и не только: смотрите, как проходит день открытых дверей на эстонских хуторах

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ФОТО | Монастырь, пивоварня и не только: смотрите, как проходит день открытых дверей на эстонских хуторах
Foto: Bianca Mikovitš

20 и 21 июля открывают двери для всех интересующихся сотни хуторов по всей Эстонии. Смотрите фото!

Скит Святого Иоанна Предтечи на Сааремаа:

Пивоварня Пихтла:

Хутор Сепа:

Хутор Пулга:

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