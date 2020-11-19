ФОТО | Молодежный центр Кесклинна получил ко дню рождения новый облик

”Новый проект нашего молодежного центра дал молодым людям возможность претворить в жизнь свои дизайнерские идеи и помог придать молодежному центру новый облик. С помощью этого мы хотели показать, что элементы уличного искусства можно перенести и во внутренние помещения. Результаты этого проекта стали своеобразным подарком ко дню рождения центра, которому в прошлую пятницу исполнилось шесть лет”, — сказала старейшина района Кесклинн Моника Хауканымм.

В проекте приняли участие 14 молодых людей, которые представили 26 идей. Среди них были отобраны семь наиболее интересных рисунков, которые были нанесены на стены помещений молодежного центра. Для этого молодые люди использовали специальные краски, подходящие для внутренних помещений. Рисунки соответствуют одной из заданных тем: джунгли, галактика или подводный мир.

Проект стартовал благодаря сотрудничеству мобильных молодежных работников и молодежи и охватывает несколько объектов в Таллинне.

Фото: управа Кесклинна





Фото: управа Кесклинна





Фото: управа Кесклинна