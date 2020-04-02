02.04.2020, 14:12

ФОТО | Многие депутаты Рийгикогу ходят на заседания в масках


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Сегодня в 12 часов дня парламент собрался для обсуждения дополнительного бюджета и поправок в законе. Фотограф Delfi заснял обстановку в зале, смотрите галерею!

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