ФОТО | Минный тральщик ВМС Эстонии Admiral Cowan вернулся в родную гавань после службы в НАТО

”Обусловленные коронавирусом строгие ограничения в портах сильно сказались на организации работы противоминной группы. Экипажам пришлось адаптироваться к новым условиям, привыкнуть к скудному отдыху и перенести больший стресс. Этот оказался полезным. Моряки Admiral Cowan продемонстрировали высокую выучку и стойкость”, — сказал капитан корабля капитан-майор Танель Кангро.

Минный тральщик Admiral Cowan действовал в составе Первой постоянной противоминной группы НАТО в промежутке с 18 июля и до 18 декабря. В этот период подразделение занималось разминированием акватории Литвы, Норвегии, Бельгии, Нидерландов, Дании, Германии, Швеции, Польши, Латвии и Литвы.

В составе той же группы Admiral Cowan принял участие в ряде учений (Sandy Coast, NORHOD, DNKHOD, ESTHOD, LATHOD и LITHOD). В рамках маневров корабли обнаружили 15 взрывных устройств девять из которых были уничтожены. Также было найдено шесть учебных мин и 90-метровый остов неопознанного военного корабля в территориальных водах Эстонии.

В противоминную группу НАТО входили корабли ВМС Эстонии, Латвии, Литвы, Германии, Норвегии, Бельгии и Нидерландов. Также в ее составе временно действовали соединения ВМС Дании, Франции и Финляндии.

На борту Admiral Cowan служит 38 моряков, среди них пять военнослужащих срочной службы и три водолаза.

Группы, подчиненные командованию компонента военно-морских сил НАТО, участвуют в совместных учениях и операциях, организаторами которых выступают страны альянса. Первая постоянная противоминная группа НАТО — оперативное соединение, которое в кратчайшие сроки может быть развернуто для действий в различных уголках мира. Подразделение специализируется на противоминной борьбе.

На протяжении более десяти лет ВМС Эстонии командируют в состав противоминной группы группы НАТО по одному кораблю ежегодно.