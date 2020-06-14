ФОТО | Министры посетили Монумент жертвам коммунизма

Министр юстиции Райво Аэг, министр обороны Юри Луйк и другие почтили память жертвам коммунизма.
"14 июня один из самых трагичных дней в истории Эстонии, когда советская власть сослала в Сибирь примерно 10 000 человек", — сказал председатель Таллиннского городского собрания Тийт Терик.
"Июньская депортация оставила глубокие раны в душе нашего народа, разрушив жизни невинных жителей и нескольких поколений", — добавил премьер Юри Ратас.
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