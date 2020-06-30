ФОТО | Министр обороны: завершено строительство ключевого военного объекта НАТО на территории Эстонии

По словам министра обороны Юри Луйка, открытие совокупного комплекса объектов инфраструктуры играет ключевую роль в коллективной обороне НАТО на территории Эстонии. ”Чем лучшие условия мы создадим для союзных войск, а также для прибывающих во время учений или кризисных ситуаций сил оказания поддержки и сил реагирования, тем более естественной и эффективной станет подготовка коллективной обороны НАТО на территории Эстонии”, — отметил Луйк.

Он добавил, что особенно приятно признать, что отвечающая требованиям НАТО зона RSOM, первой была построена в Эстонии. ”Инфраструктура для приема и передвижения союзных войск — сеть автомобильных и железнодорожных путей — достигла очень хорошего уровня. Однако, завершение строительства инфраструктуры не означает, что все закончилось. Она должна найти активное использование для учений союзников, что усилит сдерживающую способность НАТО и безопасность", — сказал Луйк.

”До настоящего времени нам приходилось размещать прибывающие в порядке ротации войсковые единицы союзников во временных помещениях, что также влекло за собой дополнительные затраты и трудности для своевременного и быстрого выполнения всех требований. К настоящему времени отпала необходимость арендовать для союзников временные помещения”, — сказал Март Салусаар, руководитель глава строительного бюро Эстонского центра оборонных инвестиций.

RSOM НАТО или Reception, Staging, Onward Movement означает зону комплектации военного городка Тапа, которая состоит из зоны складирования оборудования и транспортных средств, зданий размещения, ремонта и питания, зоны для установки палаток, зоны обращения с топливом и опасными отходами, расширения медицинского центра вместе с вертолетной площадкой.

Весь проект был осуществлен в рамках сотрудничества НАТО и Эстонии. Общая сумма проекта составляет порядка 20 миллионов евро, который был профинансирован в рамках Программы инвестиций в области безопасности НАТО.

”Эстонии удалось быть в числе первых, кто успешно реализовал инвестиции, укрепив тем самым позиции сдерживания и обороны на восточном краю альянса”, — сказал Салусаар. ”Конечно, очень важную роль в таком высококачественном конечном результате сыграл наш партнер по строительству Nordecon, который на таком профессиональном уровне смог удовлетворить предъявленные нами требования к строительству”, — добавил он.