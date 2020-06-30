30.06.2020, 21:05

ФОТО | Министр обороны: завершено строительство ключевого военного объекта НАТО на территории Эстонии

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ФОТО | Министр обороны: завершено строительство ключевого военного объекта НАТО на территории Эстонии
Минобороны ЭР

Сегодня состоялось открытие возведенной на территории военного городка Тапа зоны комплектации (RSOM), вместе с построенной в городке дорогой для тяжелой техники. Новая инфраструктура создает для подразделений союзников базу для краткосрочных учений или передислокаций и повышает как отдельно для Эстонии, так и общий для НАТО оборонный потенциал, создавая условия для быстрых, своевременных и эффективных действий.

По словам министра обороны Юри Луйка, открытие совокупного комплекса объектов инфраструктуры играет ключевую роль в коллективной обороне НАТО на территории Эстонии. ”Чем лучшие условия мы создадим для союзных войск, а также для прибывающих во время учений или кризисных ситуаций сил оказания поддержки и сил реагирования, тем более естественной и эффективной станет подготовка коллективной обороны НАТО на территории Эстонии”, — отметил Луйк.

Он добавил, что особенно приятно признать, что отвечающая требованиям НАТО зона RSOM, первой была построена в Эстонии. ”Инфраструктура для приема и передвижения союзных войск — сеть автомобильных и железнодорожных путей — достигла очень хорошего уровня. Однако, завершение строительства инфраструктуры не означает, что все закончилось. Она должна найти активное использование для учений союзников, что усилит сдерживающую способность НАТО и безопасность", — сказал Луйк.

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”До настоящего времени нам приходилось размещать прибывающие в порядке ротации войсковые единицы союзников во временных помещениях, что также влекло за собой дополнительные затраты и трудности для своевременного и быстрого выполнения всех требований. К настоящему времени отпала необходимость арендовать для союзников временные помещения”, — сказал Март Салусаар, руководитель глава строительного бюро Эстонского центра оборонных инвестиций.

RSOM НАТО или Reception, Staging, Onward Movement означает зону комплектации военного городка Тапа, которая состоит из зоны складирования оборудования и транспортных средств, зданий размещения, ремонта и питания, зоны для установки палаток, зоны обращения с топливом и опасными отходами, расширения медицинского центра вместе с вертолетной площадкой.

Весь проект был осуществлен в рамках сотрудничества НАТО и Эстонии. Общая сумма проекта составляет порядка 20 миллионов евро, который был профинансирован в рамках Программы инвестиций в области безопасности НАТО.

”Эстонии удалось быть в числе первых, кто успешно реализовал инвестиции, укрепив тем самым позиции сдерживания и обороны на восточном краю альянса”, — сказал Салусаар. ”Конечно, очень важную роль в таком высококачественном конечном результате сыграл наш партнер по строительству Nordecon, который на таком профессиональном уровне смог удовлетворить предъявленные нами требования к строительству”, — добавил он.

Открытие RSOM является продолжением состоявшегося в 2014 году в Уэльсе саммита НАТО, на котором было принято решение о создании Сил быстрого реагирования НАТО и определена необходимость НАТО инвестировать в создание в нескольких странах Восточной Европы инфраструктуры приема союзников, чтобы в изменившейся обстановке безопасности предотвратить возможную агрессию в Центральной и Восточной Европе.

Кроме того, совместный проект НАТО и Эстонии представляет собой дорогу для тяжелой техники, которая соединяет крупнейший военный городок Эстонии с крупнейшим учебным полигоном Сил обороны с целью соединения двух важных с точки зрения Сил обороны объектов, чтобы облегчить передвижение (тяжелой)техники из городка в район обучения и обратно.

”В случае с коммуникациями для тяжелого оборудования, снизится нагрузка на местные дороги общего пользования, уменьшатся собственные транспортные расходы Сил обороны, и появляется возможность гусеничным машинам передвигаться из городка прямо на центральный полигон Сил обороны, что является важным изменением с точки зрения развития возможностей”, — сказал Салусаар. ”Путь, которым пользовались до настоящего времени, был вдвое длиннее, а затраты и влияние на местное дорожное движение больше”, — добавил он.

Nordecon AS построил как зону комплектации, так и расположенный внутри городка участок дороги для тяжелой техники. Дополнительно свой вклад в строительство дороги для тяжелой техники внесли AS Tariston и GRK Infra AS.

Минобороны ЭР


Минобороны ЭР
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