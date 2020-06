ФОТО | Министр обороны: завершено строительство ключевого военного объекта НАТО на территории Эстонии

Открытие RSOM является продолжением состоявшегося в 2014 году в Уэльсе саммита НАТО, на котором было принято решение о создании Сил быстрого реагирования НАТО и определена необходимость НАТО инвестировать в создание в нескольких странах Восточной Европы инфраструктуры приема союзников, чтобы в изменившейся обстановке безопасности предотвратить возможную агрессию в Центральной и Восточной Европе.

Кроме того, совместный проект НАТО и Эстонии представляет собой дорогу для тяжелой техники, которая соединяет крупнейший военный городок Эстонии с крупнейшим учебным полигоном Сил обороны с целью соединения двух важных с точки зрения Сил обороны объектов, чтобы облегчить передвижение (тяжелой)техники из городка в район обучения и обратно.

”В случае с коммуникациями для тяжелого оборудования, снизится нагрузка на местные дороги общего пользования, уменьшатся собственные транспортные расходы Сил обороны, и появляется возможность гусеничным машинам передвигаться из городка прямо на центральный полигон Сил обороны, что является важным изменением с точки зрения развития возможностей”, — сказал Салусаар. ”Путь, которым пользовались до настоящего времени, был вдвое длиннее, а затраты и влияние на местное дорожное движение больше”, — добавил он.

Nordecon AS построил как зону комплектации, так и расположенный внутри городка участок дороги для тяжелой техники. Дополнительно свой вклад в строительство дороги для тяжелой техники внесли AS Tariston и GRK Infra AS.

