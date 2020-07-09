ФОТО | Министр обороны ЭР ознакомился на базе Эмари с американскими беспилотниками

До конца июля в Эмари будут базироваться предназначенные для мониторинга и разведывательных полетов американские летательные аппараты с дистанционным управлением MQ-9 Reaper, которые обычно находятся в Польше. Это часть тесного двустороннего военного сотрудничества между США и Эстонией, которое поддерживает сдерживающие позиции НАТО в нашем регионе.

Минобороны ЭР

На встрече с военнослужащими военно-воздушных сил Франции министр обороны Луйк заявил: ”Находящиеся в постоянной боевой готовности круглосуточно 365 дней в году истребители ясно дают понять, что защищаемое союзными войсками в Эстонии пространство безопасности, является общим”. Министр добавил, что в нашем регионе у противовоздушной обороны много работы, например, в этом году из Эмари было совершено 22 опознавательных полета.

На встрече с контингентом ВВС Франции министр обороны заявил, что Франция является важным союзником Эстонии, с которым осуществляется тесное оборонное сотрудничество. Эстония вносит свой вклад в проводимую под руководством Франции в Мали операцию ”Бархан”, и действующую под ее командованием целевую оперативную группу ”Такуба”.

В дополнение к контингенту ВВС в Эмари, в начале следующего года Франция отправит в Тапа соответствующую размерам роты вооруженную танками войсковую единицу.

Через каждые четыре месяца происходит ротация стран, участвующих в обеспечении противовоздушной обороны Балтийского региона НАТО. Французы обеспечивают воздушную безопасность в Эмари с помощью истребителей Mirage 2000-5 с мая, а в сентябре передадут свои задачи военно-воздушным силам Германии.