11.09.2019, 17:31
ФОТО | Министерство обороны представило новый учебник по государственной обороне(2)
Министерство обороны сегодня представило новый учебник по государственной обороне, который подчеркивает важность резервной армии. Впервые в учебнике есть и глава о по чрезвычайным ситуациям и кризисному регулированию в Эстонии.
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