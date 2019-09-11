11.09.2019, 17:31

ФОТО | Министерство обороны представило новый учебник по государственной обороне

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rus.delfi.ee
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Riigikaitse õpiku tutvustus kaitseministeeriumis Foto: Kaitseministeerium

Министерство обороны сегодня представило новый учебник по государственной обороне, который подчеркивает важность резервной армии. Впервые в учебнике есть и глава о по чрезвычайным ситуациям и кризисному регулированию в Эстонии.

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