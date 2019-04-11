ФОТО: Михаила Кылварта избрали мэром Таллинна

За избрание Кылварта градоначальником Таллинна проголосовало 45 членов городского собрания, против было 25.
В обращенной к депутатам речи Михаил Кылварт поблагодарил их за доверие и поддержку.
”Это большая честь и ответственность быть избранным на столь значимое место, на котором раньше работали такие исторические личности как Вольдемар Лендер и Яан Поска”, — сказал Кылварт.
Являвшийся до последнего времени мэром Таллинна Таави Аас на прошлой неделе сообщил, что покидает кресло и переходит работать в Рийгикогу.
Несколько позже Центристская партия проинформировала, что Аас является кандидатом на место министра экономики.